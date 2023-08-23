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Плющев — о ситуации с Федотовым: руководство ЦСКА рассчитывало на русское авось

ИИФХ дисквалифицировало голкипера на четыре месяца.
23 августа 2023 10:55
автор: Виталий Овсянников

68-летний российский специалист Владимир Плющев, ранее возглавлявший сборную России, обвинил руководство ЦСКА в дисквалификации Ивана Федотова.

По его мнению, столичные армейцы плохо среагировали на ситуации и рассчитывали на русское «авось», что и привело к скандалу.

«Могу сказать, что всю эту ситуацию можно было разрулить гораздо раньше, если бы руководители ЦСКА по какой-то причине не посчитали, что всё на их стороне. Я думаю, что при личных встречах они бы разрулили эту ситуацию. Тем более что в «Филадельфии» сейчас вратарская линия более-менее укомплектована, и можно было достичь компромисса. Если бы люди просчитывали ситуацию, то, наверное, этого бы не было. А если они рассчитывают на наше авось… Ну, так не бывает», — цитирует Плющева «Татар-Информ».

Напомним, в начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.

источник: Татар-информ
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