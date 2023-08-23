ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если Федотов выйдет на лед 1 сентября

Люк Тардиф, занимающий должность президента ИИХФ, заявил, что Международная федерация хоккея откроет дисциплинарное дело в отношении столичных армейцев, если клуб нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

Напомним, в начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

ИИХФ признала дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, однако главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет выступать за красно-синих несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч нового сезона КХЛ московские армейцы проведут против «Ак Барса». Игра состоится 1 сентября.