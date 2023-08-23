ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если Федотов выйдет на лед 1 сентября

Первый матч нового сезона КХЛ московские армейцы проведут против «Ак Барса».
ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если Федотов выйдет на лед 1 сентября
23 августа 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Люк Тардиф, занимающий должность президента ИИХФ, заявил, что Международная федерация хоккея откроет дисциплинарное дело в отношении столичных армейцев, если клуб нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

Напомним, в начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

ИИХФ признала дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, однако главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет выступать за красно-синих несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч нового сезона КХЛ московские армейцы проведут против «Ак Барса». Игра состоится 1 сентября.

источник: «РИА Новости»
Евгений Аликин заявил, что «Амур» не отпускал его в другие клубы
В апреле 2023 года голкипер сменил «Амур» на «Автомобилист».
23.08.2023 11:35
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Плющев — о ситуации с Федотовым: руководство ЦСКА рассчитывало на русское авось
ИИФХ дисквалифицировало голкипера на четыре месяца.
23.08.2023 10:55
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Экс-канадский нападающий «Автомобилиста» подписал просмотровый контракт с «Колорадо»
Питер Холланд может возобновить карьеру.
23.08.2023 10:08
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Детройт» подписал новое соглашение с чемпионом мира Велено
На ЧМ-2023 хоккеист получил длительную дисквалификацию.
23.08.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Больше их не увидим». Ротенберг раскритиковал игроков СКА после матча с «Автомобилистом»
«Больше их не увидим». Ротенберг раскритиковал игроков СКА после матча с «Автомобилистом»
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
23.08.2023 08:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА одержал победу над «Автомобилистом» в рамках турнира имени Пучкова
Питерский клуб забросил четыре шайбы в ворота соперника еще в первом периоде.
22.08.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Российский игрок ПАОКа Оздоев не может получить визу на матч Лиги конференций
В четверг, 24 августа, греческая команда должна провести матч в Шотландии.
22.08.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Матвей Мичков признан лучшим проспектом «Филадельфии» по версии НХЛ 
«Хулиганы с Брод-Стрит» выбрали россиянина на прошедшем драфте лиги.
22.08.2023 20:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»
СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»
Игрок покидает Санкт-Петербург.
22.08.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.