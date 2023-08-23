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Евгений Аликин заявил, что «Амур» не отпускал его в другие клубы

В апреле 2023 года голкипер сменил «Амур» на «Автомобилист».
23 августа 2023 11:35
автор: Виталий Овсянников

28-летний российский хоккеист Евгений Аликин, выступающий за «Автомобилист» на позиции голкипера, заявил, что «Амур» не пускал его в другие клубы.

«Ближе всего к уходу из «Амура» был два или три года назад. Мне позвонил агент. Спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно. Пересидел ли я в «Амуре»? Хотел уйти раньше. Но ничего не поделаешь. Ни смена агента, ничего не помогло. Четыре сезона каждое лето поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что «Амур» не отпускал», – заявил Аликин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний голкипер перешёл из «Амура» в «Автомобилист» в апреле 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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