2 сентября в Москве состоится первый в истории FONFEST КХЛ

1 сентября матчем ЦСКА – «Ак Барс» стартует регулярный чемпионат КХЛ.

А уже на следующий день в Москве состоится уникальное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.

2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона на огромном экране. Там же вас ждут игровые зоны, где можно проявить хоккейные навыки, а разнообразие уличной кухни снимет голод. Все пройдет в соответствии с лучшими традициями городских фестивалей, однако на этот раз с просмотром любимой игры.

Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: Хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. Не обойдется и без хоккейной выставки в креативном пространстве. Посетители события смогут встретиться с блогерами и интересными личностями «Дизайн-завода».

Однако главной звездой будет Александр Овечкин! Легендарный игрок, стремящийся к великому рекорду Уэйна Гретцки, будет доступен для общения и, возможно, даже для получения автографа.

А как попасть на FONFEST КХЛ: Хоккей в городе? Вход абсолютно бесплатный! Просто зарегистрируйтесь на сайте и приезжайте в центр городской культуры!