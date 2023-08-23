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Плющев назвал возможного конкурента Федорова за звание «Лучшего хоккейного тренера России»

Бывший тренер назвал неожиданного кандидата.
23 августа 2023 16:42
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе Сергея Фёдорова в номинации «Лучший тренер» по итогу голосования журналистов.

«Фёдоров молодец. Он выиграл Кубок Гагарина, это уже о многом говорит. Я думаю, что с ним бы мог побороться Леонид Тамбиев. Его работа с «Адмиралом» в этом сезоне заслуживает уважения», - приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в голосовании за лучшего тренера Фёдоров опередил Игоря Ларионова и Зинэтулу Билялетлинова.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал чемпионом лиги, одолев в финале казанский «Ак Барс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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