Плющев назвал возможного конкурента Федорова за звание «Лучшего хоккейного тренера России»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе Сергея Фёдорова в номинации «Лучший тренер» по итогу голосования журналистов.

«Фёдоров молодец. Он выиграл Кубок Гагарина, это уже о многом говорит. Я думаю, что с ним бы мог побороться Леонид Тамбиев. Его работа с «Адмиралом» в этом сезоне заслуживает уважения», - приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в голосовании за лучшего тренера Фёдоров опередил Игоря Ларионова и Зинэтулу Билялетлинова.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал чемпионом лиги, одолев в финале казанский «Ак Барс».