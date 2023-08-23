Президент ЦСКА заявил, что Иван Федотов будет выступать за клуб в новом сезоне 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что вратарь команды Иван Федотов будет участвовать в играх столичного клуба с 1 сентября, на старте нового сезона в КХЛ.

«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — приводит слова функционера ТАСС.

Ранее Международная федерация хоккея признала действующим контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», однако голкипер в прошлом месяце подписал новое соглашение с армейцами. Сегодня, 14 августа, ИИХФ приняла решение отстранить игрока от выступлений на четыре месяца и запретила красно-синим проводить подписание хоккеистов на год.