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«Северсталь» победила «Сибирь» благодаря шайбе Степанова на турнире имени Пучкова

Игра хоккейных команд проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
23 августа 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Северстали» одержали победу над «Сибирью» со счётом 1:0 в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Автором победной шайбы стал Егор Степанов, который реализовал буллит на 39-й минуте.

Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче чемпионата «Северсталь» дома примет «Сочи» (2 сентября). «Сибирь» в тот же день отправится в гости к «Авангарду».

Турнир имени Николая Пучкова.

«Северсталь» – «Сибирь» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол:

1:0 – Степанов, (буллит), 38:28.

источник: «Советский спорт»
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