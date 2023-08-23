В ИИХФ ответили, может ли ФХР лишиться места в организации из-за дела Федотова

Глава ИИХФ Люк Тардиф высказался о заявлении ЦСКА о том, что вратарь армейцев Иван Федотов будет играть за клуб с 1 сентября.

«Если это произойдет, то это будет обычный дисциплинарный процесс. Может ли это стать предпосылкой для исключения ФХР из состава ИИХФ? Решение примет дисциплинарная комиссия», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

ИИХФ признала дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, однако главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет выступать за красно-синих несмотря на запрет.