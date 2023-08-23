Самонов объяснил свой переход в «Салават Юлаев»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал переход в уфимский клуб в межсезонье.

«Определенность всегда лучше. Много думали с семьей и агентом. Приняли лучшее решение. Время покажет, но я остался доволен.

Мне предложили трехлетний контракт. Это сыграло большую и определяющую роль. Плюс уже работал и играл с Ильей Ежовым. Уфа — хороший город. Это основные факторы», - приводит слова Самонова «Спорт-Экспресс».

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Самонов принял участие в 19 матчах, отражая 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,76.