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Николишин: операцию делал за свой счёт, не хотелось бы говорить о цифрах

Спортсмену пришлось самостоятельно оплачивать лечение.
23 августа 2023 21:41
автор: Александр Кожевников

Новичок «Авангарда» Иван Николишин рассказал, что сам оплатил операцию после травмы, полученной в прошлом сезоне.

«Прошло уже пять с половиной месяцев, реабилитация прошла отлично, шесть дней в неделю по два с половиной часа работал кропотливо. Спасибо врачам. Операцию делал за свой счёт.

Какая сумма? Дорого. Не хотелось бы говорить о цифрах, если честно», - цитирует Николишина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Николишин стал лучшим бомбардиром «Амура». Форвард в 67 матчах набрал 42 (17+25) очка.

источник: Чемпионат.com
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