Мэттьюс заключил новый контракт с «Торонто» с рекордной зарплатой в НХЛ

Сегодня, 24 августа, официальный сайт «Торонто» объявил о заключении нового контракта с форвардом «Мейпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

25-летний американский нападающий заключил с клубом НХЛ четырехлетнее соглашение на 53 млн долларов.

Таким образом, лидер «Торонто» будет зарабатывать 13,25 млн долларов ежегодно. Теперь у Мэттьюса самая высокая зарплата в НХЛ. Ранее самым крупным кэпхитом в лиге обладал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с зарплатой 12,6 млн долларов в год.

Напомним, в минувшем сезоне форвард «Торонто» забросил 40 шайб и оформил 45 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.