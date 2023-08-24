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«Сделаю всё, чтобы «Торонто» был на вершине». Мэттьюс — о продлении контракта

Он будет зарабатывать 13,25 млн долларов в год.
24 августа 2023 09:31
автор: Виталий Овсянников

Американский форвард Остон Мэттьюс прокомментировал продление контрактного соглашения с «Торонто».

25-летний нападающий заключил с клубом НХЛ соглашение на четыре года на 53 млн долларов. Таким образом, лидером «Торонто» будет зарабатывать 13,25 млн долларов ежегодно, что является рекордом лиги.

«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Торонто» перед лучшими хоккейными болельщиками в мире! Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», — написал Мэттьюс в своём аккаунте в соцсети.

Контракт вступит в силу по истечении текущего соглашения в июле 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне форвард «Торонто» забросил 40 шайб и оформил 45 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

источник: «Советский спорт»
Мэттьюс заключил новый контракт с «Торонто» с рекордной зарплатой в НХЛ
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