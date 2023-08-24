ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Шеллефтео» через сутки уволил Агостино за отказ досрочно покинуть российский клуб

Камнем преткновения стала игра хоккеиста в «Торпедо».
24 августа 2023 11:05
автор: Александр Евграфов

«Шеллефтео» спустя сутки после подписания контракта с бывшим хоккеистом «Торпедо» Кенни Агостино объявил о его расторжении.

Причиной расторжения стала новость о том, что Агостино решил доиграть свой контракт в «Торпедо» и не стал покидать российский клуб в 2022 году, хотя имел возможность покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу.

«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – цитирует генерального менеджера «Шеллефтео» Эрика Форселла пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне-2022/2023 американец Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

источник: ХК «Шеллефтео»
«Сделаю всё, чтобы «Торонто» был на вершине». Мэттьюс — о продлении контракта
Он будет зарабатывать 13,25 млн долларов в год.
24.08.2023 09:31
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Мэттьюс заключил новый контракт с «Торонто» с рекордной зарплатой в НХЛ
Он будет зарабатывать 13,25 млн долларов в год.
24.08.2023 09:14
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
СКА обыграл «Сочи» на предсезонном турнире имени Николая Пучкова
Встреча завершилась со счётом 4:3.
23.08.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Николишин: операцию делал за свой счёт, не хотелось бы говорить о цифрах
Спортсмену пришлось самостоятельно оплачивать лечение.
23.08.2023 21:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Самонов объяснил свой переход в «Салават Юлаев»
Игрок перешёл из «Северстали».
23.08.2023 20:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
В ИИХФ ответили, может ли ФХР лишиться места в организации из-за дела Федотова
Решение останется за дисциплинарной комиссией.
23.08.2023 19:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дубль Барбера принёс «Барысу» победу над «Авангардом» на Кубке Блинова 
Игра хоккейных клубов состоялась на стадионе «Джи-Драйв Арена» в Омске.
23.08.2023 19:04
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» победила «Сибирь» благодаря шайбе Степанова на турнире имени Пучкова
Игра хоккейных команд проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
23.08.2023 17:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Президент ЦСКА заявил, что Иван Федотов будет выступать за клуб в новом сезоне 
Ранее голкипер армейцев подвергся санкциям со стороны ИИХФ.
23.08.2023 17:09
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.