«Шеллефтео» через сутки уволил Агостино за отказ досрочно покинуть российский клуб

«Шеллефтео» спустя сутки после подписания контракта с бывшим хоккеистом «Торпедо» Кенни Агостино объявил о его расторжении.

Причиной расторжения стала новость о том, что Агостино решил доиграть свой контракт в «Торпедо» и не стал покидать российский клуб в 2022 году, хотя имел возможность покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу.

«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – цитирует генерального менеджера «Шеллефтео» Эрика Форселла пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне-2022/2023 американец Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.