Россиянин вошёл в рейтинг лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал свою версию лучших проспектов клуба «Сан-хосе».

Отметим, что в список из пяти хоккеистов попал российский защитник. Речь идет о Шакире Мухамадуллине. Россиянин занял 5-е место

Топ проспектов «Сан-Хосе»

1. нападающий Вильям Эклунд (20 лет).

2. защитник Уилл Смит (18 лет).

3. нападающий Томас Бордело (21 год).

4. нападающий Филип Бюстедт (19 лет).

5. защитник Шакир Мухамадуллин (21 год).

Мухамадуллин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за команду с 2019 года. За это время Мухамадуллин сыграл 189 матчей КХЛ, в которых набрал 45 (13+32) очков. После вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ Мухамадуллин успел провести 12 матчей в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».