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Лакросс-гол Лихачёва помог «Локомотиву» победить «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Ярославцы одержали на турнире вторую победу.
24 августа 2023 14:21
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова, проходящего в Омске. Счёт в матче - 4:2 в пользу железнодорожников.

У победителей отличились Рушан Рафиков (11:18), Алексей Кожевников (16:07), Максим Шалунов. Великолепным лакросс-голом отличился Ярослав Лихачёв (22:01). У «Нефтехимика» шайбы на счету Евгения Митякина (02:51) и Наиля Якупова (18:41).

Кубок Блинова досрочно завоевал астанинский «Барыс».

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

источник: «Советский спорт»
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