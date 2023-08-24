Лакросс-гол Лихачёва помог «Локомотиву» победить «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова, проходящего в Омске. Счёт в матче - 4:2 в пользу железнодорожников.
У победителей отличились Рушан Рафиков (11:18), Алексей Кожевников (16:07), Максим Шалунов. Великолепным лакросс-голом отличился Ярослав Лихачёв (22:01). У «Нефтехимика» шайбы на счету Евгения Митякина (02:51) и Наиля Якупова (18:41).
Кубок Блинова досрочно завоевал астанинский «Барыс».
Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
источник: «Советский спорт»