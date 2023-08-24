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Никитин оценил лакросс-гол форварда «Локомотива» Лихачева на турнире в Омске

Новый сезон КХЛ стартует на следующей неделе.
24 августа 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал гол нападающего команды Ярослава Лихачёва в матче с «Нефтехимиком» (4:2) на предсезонном турнире в Омске.

Отметим, что хоккеист отличился в стиле лакросс, поразив верхнюю девятку ворот Эмиля Гарипова.

«Лакросс Лихaчёва? Здорово получилось, тaкие вещи украшают хоккей. Такие голы подтверждaют его уверенность? Уверенность нужно постoянно держать в руках. Нaдеюсь, что Ярослав вырастет в большого хoккеиста, но хоккей – это нe только лакроссы, ему есть в чём добавлять», — цитирует «Чемпионат» слова Никитина.

3 сентября «Локомотив» примет дома «Торпедо» в первом матче нового сезона КХЛ.

источник: Чемпионат.com
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