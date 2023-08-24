«Лада» в овертайме победила «Металлург» в матче на Кубке губернатора Челябинской области

Хоккеисты тольяттинской «Лады» проигрывали по ходу матча три шайбы, но смогли сравнять счёт и выиграть в овертайме магнитогорский «Металлург». Встреча на Кубке губернатора Челябинской области завершилась со счётом 5:4 в пользу дебютантов КХЛ.

В основное время у «Лады» отличились Сергей Шумаков (21:41), Никита Попугаев (33:34), Иван Романов (42:05) и Владислав Червоненко (50:33). У «Металлурга» шайбы на счету

Победу «Ладе» принёс гол Никиты Попугаева в овертайме (62:05).

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.