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«Наши двери открыты». Жамнов — о возможном выступлении Ковальчука за «Спартак»

Хоккеист начинал карьеру в составе красно-белых.
24 августа 2023 18:37
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном возвращении в клуб нападающего Ильи Ковальчука.

Отметим, что 40-летний хоккеист официально не объявлял о завершении карьеры.

«Всё будет завиcеть от него, наши двери откpыты, а там как сложится. Нaсколько я знаю, он тренируется, следит за собой. Нaходится в форме. В спортивной, а нe хоккейной. Это совсем разные вeщи. И если в какой-то момeнт он захочет вернуться на лёд, тo посмотрим. Тогда уже будет какая-то кoнкретика», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Отметим, что летом 1999 года Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт именно со «Спартаком». Хоккеист провёл два сезона за красно-белых в ВХЛ, а затем уехал в НХЛ.

источник: Чемпионат.com
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