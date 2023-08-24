«Авангард» нанес поражению «Салавату Юлаеву» на домашнем предсезонном турнире

«Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в рамках Кубка Блинова.

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:1) в пользу «ястребов».

У «Авангарда» шайбы забрасывали Кирилл Панюков, Владимир Ткачев и Никита Холодилин. В составе уфимского клуба дубль оформил Александр Хмелевский.

Омский клуб занял по его итогам турнира третье место (4 очка). Обладателем Кубка Блинова досрочно стал «Барыс» (6), второе место занял ярославский «Локомотив» (6). «Салават Юлаев» пока располагается на четвертой строчке. Завтра состоится матч между «Барысом» и «Нефтехимиком».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».