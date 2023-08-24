ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Авангард» нанес поражению «Салавату Юлаеву» на домашнем предсезонном турнире

Турнир завершится 25 августа.
24 августа 2023 19:35
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в рамках Кубка Блинова.

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:1) в пользу «ястребов».

У «Авангарда» шайбы забрасывали Кирилл Панюков, Владимир Ткачев и Никита Холодилин. В составе уфимского клуба дубль оформил Александр Хмелевский.

Омский клуб занял по его итогам турнира третье место (4 очка). Обладателем Кубка Блинова досрочно стал «Барыс» (6), второе место занял ярославский «Локомотив» (6). «Салават Юлаев» пока располагается на четвертой строчке. Завтра состоится матч между «Барысом» и «Нефтехимиком».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: «Советский спорт»
«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА
Вероятно, клуб подпишет с игроком новое соглашение.
24.08.2023 19:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Агент Квартальнов: пара клубов НХЛ решили, что не будут драфтовать русских
Мичков, тем не менее, был задрафтован в топ-10 в 2023 году.
24.08.2023 18:55
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА обменял Прохоркина в «Сочи»
Армейцы получат денежную компенсацию.
24.08.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Наши двери открыты». Жамнов — о возможном выступлении Ковальчука за «Спартак»
Хоккеист начинал карьеру в составе красно-белых.
24.08.2023 18:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Лада» в овертайме победила «Металлург» в матче на Кубке губернатора Челябинской области
Тольяттинцы смогли отыграться с 1:4.
24.08.2023 15:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Никитин оценил лакросс-гол форварда «Локомотива» Лихачева на турнире в Омске
Новый сезон КХЛ стартует на следующей неделе.
24.08.2023 15:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Лакросс-гол Лихачёва помог «Локомотиву» победить «Нефтехимик» на Кубке Блинова
Ярославцы одержали на турнире вторую победу.
24.08.2023 14:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Россиянин вошёл в рейтинг лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ
Хоккеист является воспитанником «Салавата Юлаева».
24.08.2023 14:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Шеллефтео» через сутки уволил Агостино за отказ досрочно покинуть российский клуб
Камнем преткновения стала игра хоккеиста в «Торпедо».
24.08.2023 11:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.