«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА

«Сочи» расторг контракт с нападающим Николаем Прохоркиным сразу же после перехода хоккеиста из СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Контракт Прохоркина действовал до 2025 года. По соглашению хоккеист получал бы 70 миллионов рублей за сезон.

Напомним, ранее стало известно, что СКА обменял Прохоркина в «Сочи» на денежную компенсацию.

В общей сложности Прохоркин провел 172 матча за петербургских армейцев в КХЛ и набрал в них 109 (49+60) очков.

СКА обменял Прохоркина в «Сочи»