Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил игровую карьеру

35-летний российский хоккеист Дмитрий Саюстов, выступавший за владивостокский «Адмирал» на позиции форварда, объявил об окончании спортивной карьеры.

«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы, проведённые в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

В общей сложности в КХЛ он провёл 585 встреч, в которых забил 86 голов и 69 результативных передач. Также Дмитрий Саюстов является лучшим бомбардиром в истории «Адмирала».