Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России

Российский хоккеист Владислав Каменев, выступающий за московский ЦСКА на позиции нападающего, заявил, что хоккей в России – это спорт номер один.

«Я всегда за общение c прессой. CМИ в России очень много внимания уделяют футболу, это давно все заметили. Поэтому нужно придумывать какие‑то новые форматы. Я считаю, хоккей — это вид спорта №1 в России. Как сказал наш капитан, нужно сравнить титулы футболистов и хоккеистов», — сказал Каменев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Владимир Каменев является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В 2014 году он выиграл его в составе магнитогорского «Металлурга», а в последние два сезона в ЦСКА.