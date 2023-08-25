ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России

По его мнению, российскому футболу уделяется слишком много внимания.
25 августа 2023 12:12
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Владислав Каменев, выступающий за московский ЦСКА на позиции нападающего, заявил, что хоккей в России – это спорт номер один.

«Я всегда за общение c прессой. CМИ в России очень много внимания уделяют футболу, это давно все заметили. Поэтому нужно придумывать какие‑то новые форматы. Я считаю, хоккей — это вид спорта №1 в России. Как сказал наш капитан, нужно сравнить титулы футболистов и хоккеистов», — сказал Каменев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Владимир Каменев является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В 2014 году он выиграл его в составе магнитогорского «Металлурга», а в последние два сезона в ЦСКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил игровую карьеру
В 2013 году он стал серебряным призёром чемпионата России.
25.08.2023 09:30
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Северсталь» обыграла «Автомобилист» на турнире имени Николая Пучкова
Встреча завершилась со счётом 5:2.
24.08.2023 21:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
ЦСКА обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
ЦСКА обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Встреча завершилась со счётом 3:2.
24.08.2023 21:25
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА
«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА
Вероятно, клуб подпишет с игроком новое соглашение.
24.08.2023 19:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Авангард» нанёс поражению «Салавату Юлаеву» на домашнем предсезонном турнире
Турнир завершится 25 августа.
24.08.2023 19:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Квартальнов: пара клубов НХЛ решили, что не будут драфтовать русских
Мичков тем не менее был задрафтован в топ-10 в 2023 году.
24.08.2023 18:55
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА обменял Прохоркина в «Сочи»
Армейцы получат денежную компенсацию.
24.08.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Наши двери открыты». Жамнов — о возможном выступлении Ковальчука за «Спартак»
Хоккеист начинал карьеру в составе красно-белых.
24.08.2023 18:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Лада» в овертайме победила «Металлург» в матче на Кубке губернатора Челябинской области
Тольяттинцы смогли отыграться с 1:4.
24.08.2023 15:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.