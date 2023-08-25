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Аскаров занял вторую строчку в списке самых перспективных вратарей по версии сайта НХЛ

Ярослав выступает в системе «Нэшвилла».
25 августа 2023 14:45
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 августа, пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг лучших голкиперов лиги в возрасте 23 лет. Его составили авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги.

Первое место в рейтинге занял 21-летний канадец Девон Леви, выступающий за «Баффало». На второй строчке расположился россиянин Ярослав Аскаров, которому также 21 год. Он выступает в системе «Нэшвилла».

«Очевидно, что переезд в Северную Америку не сильно обеспокоил Аскарова, выбранного под 11-м номером на драфте НХЛ в 2020 году. Если он продолжит идти по заданному пути, то «Нэшвилл» в будущем окажется в надёжных руках», – говорится в статье на официальном сайте НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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