Против тренера фарм-клуба «Салавата Юлаева» возбудили дело о склонении к допингу

Следственный комитет возбудил уголовное дело против тренера по физической подготовке команды «Толпар» Игоря Загретдинова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее семь хоккеистов команды из структуры «Салавата Юлаева» написали заявление на наставника, заявив, что Загретдинов заставлял их употреблять допинг без согласования с врачом.

Хоккеисты «Толпара» попались на допинге в апреле. КХЛ утверждает, что они принимали запрещенные вещества с февраля. Имя пострадавших не раскрывается.

В пробах хоккеистов был выявлен мельдоний.