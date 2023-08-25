СКА в ближайшее время подпишет контракт с Гальченюком

Санкт-петербургский СКА в ближайшее время подпишет контракт с бывшим хоккеистом «Аризоны» Алексом Гальченюком, сообщает Sport24.

По данным источника, переговоры находятся в финальной стадии, и вскоре будет объявлено о переходе игрока.

Ранее «Аризона» расторгла контракт с хоккеистом после скандала, разразившегося после ДТП в США. Гальченюк попал в аварию будучи в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой задержавшим его полицейским.

Позже суд снял с хоккеиста большинство из предъявленных ему обвинений.

В НХЛ Гальченюк провёл 654 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач.