ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

СКА в ближайшее время подпишет контракт с Гальченюком

С хоккеиста снята большая часть обвинений в США.
25 августа 2023 17:42
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский СКА в ближайшее время подпишет контракт с бывшим хоккеистом «Аризоны» Алексом Гальченюком, сообщает Sport24.

По данным источника, переговоры находятся в финальной стадии, и вскоре будет объявлено о переходе игрока.

Ранее «Аризона» расторгла контракт с хоккеистом после скандала, разразившегося после ДТП в США. Гальченюк попал в аварию будучи в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой задержавшим его полицейским.

Позже суд снял с хоккеиста большинство из предъявленных ему обвинений.

В НХЛ Гальченюк провёл 654 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач.

источник: Sport24.ru
Американский новичок «Барыса» сравнил уровень КХЛ и АХЛ
Игрок перебрался в состав казахстанского клуба в это межсезонье.
25.08.2023 17:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»
КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»
Клубу даны рекомендации по устранению недочётов.
25.08.2023 16:50
Хоккей
Против тренера фарм-клуба «Салавата Юлаева» возбудили дело о склонении к допингу
Против тренера фарм-клуба «Салавата Юлаева» возбудили дело о склонении к допингу
Потерпевшими проходят семь хоккеистов «Толпара».
25.08.2023 16:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Аскаров занял вторую строчку в списке самых перспективных вратарей по версии сайта НХЛ
Ярослав выступает в системе «Нэшвилла».
25.08.2023 14:45
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России
По его мнению, российскому футболу уделяется слишком много внимания.
25.08.2023 12:12
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил игровую карьеру
В 2013 году он стал серебряным призёром чемпионата России.
25.08.2023 09:30
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Северсталь» обыграла «Автомобилист» на турнире имени Николая Пучкова
Встреча завершилась со счётом 5:2.
24.08.2023 21:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
ЦСКА обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
ЦСКА обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Встреча завершилась со счётом 3:2.
24.08.2023 21:25
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА
«Сочи» расторг контракт с Прохоркиным сразу после его перехода из СКА
Вероятно, клуб подпишет с игроком новое соглашение.
24.08.2023 19:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.