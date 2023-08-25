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Определился первый финалист Кубка мэра Москвы

Для этого потребовалась серия буллитов.
25 августа 2023 18:25
автор: Александр Евграфов

Действующие обладатели Кубка Гагарина хоккеисты ЦСКА в серии буллитов выиграли у «Амура» в матче Кубка мэра Москвы.

Основное время закончилось со счётом 3:3. У армейцев шайбы забросили Владислав Каменев (15:11), Даррен Диц (15:40) и Сергей Плотников (43:11). У «Амура» отличились Яков Рылов (11:53), Алекс Броадхерст (18:54) и Иван Мищенко (20:42).

Автором победного буллита стал Виталий Абрамов.

ЦСКА сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B, в которой выступают «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар». В субботу «Амур» сыграет с московским «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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