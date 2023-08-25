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ЦСКА готов обратиться в Спортивный арбитражный суд по делу Федотова

Клуб ждёт решения по апелляции в Международной федерации хоккея.
25 августа 2023 19:46
автор: Александр Евграфов

ЦСКА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если его апелляция по делу вратаря Ивана Федотова не будет удовлетворена, сообщил журналистам президент московского клуба Игорь Есмантович.

«Сейчас будут судебные вещи, связанные с ИИХФ. Если апелляция не будет удовлетворена, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS. Это было обоюдное решение наше и Ивана. Могу сказать, что он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», - цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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