ЦСКА готов обратиться в Спортивный арбитражный суд по делу Федотова

ЦСКА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если его апелляция по делу вратаря Ивана Федотова не будет удовлетворена, сообщил журналистам президент московского клуба Игорь Есмантович.

«Сейчас будут судебные вещи, связанные с ИИХФ. Если апелляция не будет удовлетворена, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS. Это было обоюдное решение наше и Ивана. Могу сказать, что он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», - цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.