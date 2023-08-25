Президент ЦСКА Есмантович: кто такой Тардиф? Кто этот человек?

Президент ЦСКА Игорь Есмантович раскритиковал руководство Международной федерации хоккея (ИИХФ) и лично ее руководителя Люка Тардифа за решение по делу вратаря Ивана Федотова.

««На чём мы основывались, принимая решение по Федотову? Вы серьёзно это спрашиваете? Что значит, на чём основывались? Есть регламент. Подписывается контракт, регистрируется в КХЛ, регистрируется в ФХР, человек выходит и играет. Всё это соблюдено. На чём я должен основываться, вы вообще о чём?

Тардиф обещает открыть дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если мы нарушим решение о дисквалификации? Кто это? Я с ним незнаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен? У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. У него есть контракт. Он его подписал, его зарегистрировали КХЛ и ФХР. С сентября он будет играть. Я не понимаю ваши вопросы. А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент Международной федерации хоккея? Ну, туда вопросы и задавайте, мне-то он зачем? У меня есть регламент», - цитирует Есмантовича «Чемпионат».

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.