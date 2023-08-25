Определились финалисты Кубка мэра Москвы

Московский «Спартак» стал вторым финалистом предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. В полуфинале, проходившем на арене «Мегаспорт» в Москве, красно-белые победили «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:1.

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу (05:37). А в составе победителей отличились Александр Бурмистров (23:59), Шэйн Принс (27:13) и дубль на счету Максима Цыплакова (41:28, 58:33).

Ранее красно-белые обыграли подмосковный «Витязь» (3:2). В финале турнира «Спартак» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.