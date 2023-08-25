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СКА с удалённым Ротенбергом победил «Сибирь»

Во втором периоде тренер армейцев был удалён до конца игры.
25 августа 2023 22:29
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты санкт-петербургского СКА победили «Сибирь» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Встреча завершилась волевой победой хозяев турнира со счётом 6:3.

В составе победителей шайбы на счету Ивана Демидова (25:39), Ильи Федотова (28:09), Сергея Сапего (31:20), Сергея Толчинского (47:31), Иван Зинченко (58:22) и Марата Хайруллина (59:56).

У «Сибири» дублем отметился Тэйлор Бек (14:59, 42:21), гол также на счету Артёма Жукова (16:20).

Под конец второго периода до конца игры был удалён главный тренер СКА Роман Ротенберг и защитник «Сибири» Илья Морозов.

Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве.

источник: «Советский спорт»
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