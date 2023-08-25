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СКА объявил о подписании контракта с Гальченюком

Ранее Гальченюк был арестован в США.
25 августа 2023 23:04
автор: Александр Евграфов

Американский нападающий Алекс Гальченюк будет играть в составе санкт-петербургского СКА, сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

«Алекс полностью подходит к нам в систему и по человеческим качествам, и как игрок», - заявил Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Сибирью».

В июле «Аризона» расторгла контракт с хоккеистом после скандала, разразившегося после ДТП в США. Гальченюк попал в аварию будучи в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой задержавшим его полицейским.

Позже суд снял с хоккеиста пять из шести предъявленных ему обвинений. Суд Скоттсдейла приговорил Гальченюка к 30 суткам тюремного заключения

В НХЛ Гальченюк провёл 654 матча, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач.

источник: ХК СКА
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