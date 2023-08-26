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«Ак Барс» нанес поражение «Металлургу» на Кубке губернатора Челябинской области

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
26 августа 2023 13:25
автор: Александр Поволоцкий

«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» в рамках предсезонного Кубка губернатора Челябинской области.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба из Казани.

В составе «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов, Даниил Журавлёв, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев. У «Металлурга» шайбы в активе Григория Дронова и Максима Карпова.

Обе команды завершили выступление на турнире.

«Металлург» занял последнее место, набрав два очка. «Ак Барс» (5) пока занимает первое место в таблице. Кубок достанется победителю матча «Трактор» - «Лада».

источник: «Советский спорт»
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