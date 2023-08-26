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«Трактор» победил «Ладу» и стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области

Матч завершился со счётом 3:0.
26 августа 2023 17:17
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором челябинский «Трактор» сыграл дома против тольяттинской «Лады».

Отметим, что хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Александра Шарова. Следующий гол был забит только в третьем периоде. На 53-й минуте отличился Виталий Кравцов. В концовке игры Максим Шабанов установил окончательный счёт игры: 3:0 в пользу «Трактора».

Таким образом, челябинский клуб с тремя победами стал победителем домашнего турнира.

источник: «Советский спорт»
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