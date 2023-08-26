«Трактор» победил «Ладу» и стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области

Подошёл к концу матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором челябинский «Трактор» сыграл дома против тольяттинской «Лады».

Отметим, что хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Александра Шарова. Следующий гол был забит только в третьем периоде. На 53-й минуте отличился Виталий Кравцов. В концовке игры Максим Шабанов установил окончательный счёт игры: 3:0 в пользу «Трактора».

Таким образом, челябинский клуб с тремя победами стал победителем домашнего турнира.