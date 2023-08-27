Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев признался, что его команда готова побороться за победу в Кубке Гагарина.

«Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберём команду и добьёмся этой цели.

В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина.

Когда у тебя бюджет составляет хотя бы половину от потолка зарплат, ты можешь замахиваться на более серьёзные задачи и цели», - приводит слова специалиста AllHockey.ru.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 2-4.