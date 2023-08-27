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Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного

Легионер может дебютировать в составе питерцев уже в первых матчах нового сезона КХЛ.
Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного
27 августа 2023 11:33
автор: Александр Шульгин
автор фото: ХК СКА

Нападающий Алекс Гальченюк объяснил, почему выбрал в СКА 89-й номер.

«Я пару лет подбирался к этому номеру, он мне почему-то нравился. И вот теперь решил, что это правильный момент. Это никак не связано с Александром Могильным или годом рождения. Просто нравится это сочетание цифр», - приводит слова хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, летом Гальченюк подписал контракт с «Аризоной Койотс», однако затем стал участником неприятного скандала, после чего был вынужден покинуть клуб.

Всего в НХЛ форвард провёл более 600 матчей. Его отец, Александр Гальченюк-старший, также ранее выступал за СКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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