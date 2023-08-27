ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гальченюк назвал пятёрку лучших игроков и вратаря, с которыми когда-либо играл

Новобранец прибыл в питерский СКА.
27 августа 2023 12:40
автор: Александр Шульгин

Нападающий Алекс Гальченюк назвал пятёрку лучших партнёров за свою карьеру, а также вратаря.

«Вратарь — это Кэри Прайс из «Монреаля». Очень спокойный, уверенный в себе. Два защитника - Андрей Марков хорошо отдавал пасы в большинстве, меньшинстве и «5 на 5». Ну и силовой защитник нужен, давайте сюда поставим Леху Емелина.

Нападающие давайте отметим Сашку Радулова, у нас хорошо получалось играть вместе. Я выступал со многими звёздами «Торонто» Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Таварес. Пусть будет Мэттьюз. А третий - праворукий Нюландер», приводит слова хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, летом Гальченюк подписал контракт с «Аризоной Койотс», однако затем стал участником неприятного скандала, после чего был вынужден покинуть клуб.

Всего в НХЛ форвард провёл более 600 матчей. Его отец, Александр Гальченюк-старший, также ранее выступал за СКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного
Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного
Легионер может дебютировать в составе питерцев уже в первых матчах нового сезона КХЛ.
27.08.2023 11:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина
В прошлом сезоне нижнекамцы не смогли преодолеть первый раунд плей-офф.
27.08.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сибирь» победила «Сочи» в матче предсезонного турнира имени Пучкова
Команды встречались в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
26.08.2023 17:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Трактор» победил «Ладу» и стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области
Матч завершился со счётом 3:0.
26.08.2023 17:17
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Вышли какие-то вялые». Разин — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» на турнире в Челябинске
Магнитогорская команда заняла последнее место.
26.08.2023 15:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
С ЦСКА снимут очки, если Федотов попадёт в заявку на матч КХЛ
С ЦСКА снимут очки, если Федотов попадёт в заявку на матч КХЛ
ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста до конца 2023 года.
26.08.2023 15:38
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Анаса принёс минскому «Динамо» победу над «Адмиралом» в товарищеском матче
До старта нового сезона КХЛ осталось пять дней.
26.08.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ак Барс» нанёс поражение «Металлургу» на Кубке губернатора Челябинской области
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
26.08.2023 13:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.