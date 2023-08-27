Гальченюк назвал пятёрку лучших игроков и вратаря, с которыми когда-либо играл

Нападающий Алекс Гальченюк назвал пятёрку лучших партнёров за свою карьеру, а также вратаря.

«Вратарь — это Кэри Прайс из «Монреаля». Очень спокойный, уверенный в себе. Два защитника - Андрей Марков хорошо отдавал пасы в большинстве, меньшинстве и «5 на 5». Ну и силовой защитник нужен, давайте сюда поставим Леху Емелина.

Нападающие — давайте отметим Сашку Радулова, у нас хорошо получалось играть вместе. Я выступал со многими звёздами «Торонто» — Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Таварес. Пусть будет Мэттьюз. А третий - праворукий Нюландер», — приводит слова хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, летом Гальченюк подписал контракт с «Аризоной Койотс», однако затем стал участником неприятного скандала, после чего был вынужден покинуть клуб.

Всего в НХЛ форвард провёл более 600 матчей. Его отец, Александр Гальченюк-старший, также ранее выступал за СКА.