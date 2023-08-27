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Ротенберг заявил, что СКА будет показывать самый яркий хоккей в новом сезоне КХЛ

СКА намеревается выиграть Кубок Гагарина.
27 августа 2023 15:36
автор: Александр Кожевников

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023/24 в КХЛ.

«Алексей Борисович Миллер и ПАО «Газпром» оказывают огромную поддержку команде и всему российскому хоккею. Я понимаю это как никто другой и благодарю за это. Благодаря нашим совместным усилиям и поддержки ПАО «Газпром», нам удалось собрать сильнейшую команду в КХЛ. Будет серьезная конкуренция, но это двигатель прогресса. Будем показывать самый яркий хоккей! Мы уже проделали большую работу, подготовились к сезону. Об этом говорят результаты на турнире Пучкова. Мы выиграли матче на характере. Это главное, команда готова побеждать. Мы понимаем цель, к которой будем идти в каждой игре. Будем стремиться выигрывать каждую игру!», - приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что перед СКА в нынешнем сезоне стоит задача выиграть Кубок Гагарина.

В сезоне-2022/2023 СКА добрался до финала Западной конференции где уступил другим армейцам - из Москвы. ЦСКА оказался сильнее со счётом 4-2 в серии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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