Федотов получил разрешение выступать за ЦСКА со стороны ФХР с 1 января

Федерация Хоккея России разрешила вратарю ЦСКА Ивану Федотову выступать за московский клуб лишь с 1 января 2024 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, ФХР утвердила заявку столичной команды вместе с голкипером, но в настоящее время 26-летний хоккеист не может принимать участие в матчах, так как на него дисквалификация ИИХФ до 1 января 2024 года. Сообщается, что только по истечении дисквалификации голкипер сможет выйти на лёд в составе красно-синих.

Ранее Международная федерация хоккея признала действующим контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», однако голкипер в прошлом месяце подписал новое соглашение с армейцами. 14 августа, ИИХФ приняла решение отстранить игрока от выступлений на четыре месяца и запретила красно-синим проводить подписание хоккеистов на год.