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«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы

Красно-белые забросили две шайбы за две минуты.
«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы
27 августа 2023 21:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Хоккеисты «Спартака» победили действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы. Встреча в дворце спорта «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых, которые стали обладателями престижного трофея.

Счёт в матче открыл спартаковец Александр Бурмистров (19:08). Затем армейцы смогли восстановить равновесие благодаря броску Владислава Каменева (33:37). Под занавес встречи «Спартак» за две минуты забросил две шайбы – отличились Александр Хохлачёв (56:07) и Максим Цыплаков (57:50).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия, в котором встретятся ЦСКА и казанский «Ак Барс».

источник: «Советский спорт»
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