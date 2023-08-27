ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кожевников об игре Федотова со «Спартаком»: Ваня не виноват, нужно быть объективными

Двукратный олимпийский чемпион заступился за голкипера ЦСКА после финала Кубка мэра Москвы
27 августа 2023 23:08
автор: Александр Евграфов

Голкипер ЦСКА Иван Федотов хорошо сыграл в матче со «Спартаком», его вины в трёх пропущенных шайбах почти нет, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Федотов практически не виноват в трёх пропущенных шайбах. Сколько он спас? На это тоже смотреть надо. Нужно быть объективными. Он хорошо сыграл, но удача была на стороне «Спартака». Конечно, он ещё нужен армейцам, Федотов – высококлассный вратарь», - сказал Кожевников.

Хоккеисты «Спартака» победили действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы. Встреча в дворце спорта «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых, которые в третий раз в своей истории стали обладателями престижного трофея.

источник: «Советский спорт»
«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы
«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы
Красно-белые забросили две шайбы за две минуты.
27.08.2023 21:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Спортивный юрист прокомментировал запрет ФХР Федотову выходить на лёд до 1 января
Специалист оценил правомерность запрета ФХР на участие голкипера в матчах в составе ЦСКА
27.08.2023 20:55
Хоккей
автор: Элина Бурина
Федотов получил разрешение выступать за ЦСКА со стороны ФХР с 1 января
Федотов получил разрешение выступать за ЦСКА со стороны ФХР с 1 января
Однако российский игрок сможет играть в составе армейцев лишь с начала следующего года. 
27.08.2023 18:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг заявил, что СКА будет показывать самый яркий хоккей в новом сезоне КХЛ
СКА намеревается выиграть Кубок Гагарина.
27.08.2023 15:36
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Двукратный олимпийский чемпион Михайлов: ФХР нужно приостановить членство в ИИХФ
Национальная команда России не выступает на мировых первенствах с 2022 года.
27.08.2023 15:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гальченюк назвал пятёрку лучших игроков и вратаря, с которыми когда-либо играл
Новобранец прибыл в питерский СКА.
27.08.2023 12:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного
Гальченюк объяснил, почему будет играть в СКА под номером Могильного
Легионер может дебютировать в составе питерцев уже в первых матчах нового сезона КХЛ.
27.08.2023 11:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина
В прошлом сезоне нижнекамцы не смогли преодолеть первый раунд плей-офф.
27.08.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сибирь» победила «Сочи» в матче предсезонного турнира имени Пучкова
Команды встречались в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
26.08.2023 17:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.