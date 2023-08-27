Кожевников об игре Федотова со «Спартаком»: Ваня не виноват, нужно быть объективными

Голкипер ЦСКА Иван Федотов хорошо сыграл в матче со «Спартаком», его вины в трёх пропущенных шайбах почти нет, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Федотов практически не виноват в трёх пропущенных шайбах. Сколько он спас? На это тоже смотреть надо. Нужно быть объективными. Он хорошо сыграл, но удача была на стороне «Спартака». Конечно, он ещё нужен армейцам, Федотов – высококлассный вратарь», - сказал Кожевников.

Хоккеисты «Спартака» победили действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы. Встреча в дворце спорта «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых, которые в третий раз в своей истории стали обладателями престижного трофея.