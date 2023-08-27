Александр Кожевников оценил победу «Спартака» в Кубке мэра Москвы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился впечатлениями от матча, а также отметил яркую игру «Спартака».

«Мне матч понравился. Я ожидал такого результат. «Спартак» очень хорошо выглядит, это приятно. Показывают грамотный хоккей, быстрые контратаки, активнее начали переходить из обороны в нападение. Всё было ожидаемо. Конечно, такая тактика игры будет работать в течение сезона и приносить плоды, Жамнов её придерживается, но всё зависит от соперников, возможно, будет необходимо её немного поменять. Красно-белые выглядели посвежее. ЦСКА уже чемпионы два года подряд, хотели победить, но провалились. «Спартак» радует», – заявил Кожевников.

Напомним, 27 августа в дворце спорта «Мегаспорт» прошёл финальный матч Кубка мэра Москвы, в котором сразились ЦСКА и «Спартак». Действующие чемпионы и обладатели Кубка Гагарина потерпели поражение, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу спартаковцев.

«Спартак» прибил ЦСКА. Скандальный Федотов слил команду