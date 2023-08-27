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Кожевников — о дисквалификации Федотова: вражда КХЛ и ИИХФ нам точно не нужна

Двукратный олимпийский чемпион призвал быстрее принять решение о дальнейшем будущем вратаря.
Кожевников — о дисквалификации Федотова: вражда КХЛ и ИИХФ нам точно не нужна
27 августа 2023 23:51
автор: Элина Бурина
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посоветовал Федотову и ЦСКА выбрать, продолжит ли хоккеист выступать за красно-синих или же оставит всё как есть.

«Не знаю, будет ли он выступать дальше, должны разбираться юристы. Либо надо выходить, либо посылать руководство с их позицией, а именно французов. Или же оставаться и принимать какие-то решения и выводы. Причём нужно решать быстрее.

Вражда КХЛ и Международной федерации нам не нужна сейчас. Вратарь он хороший, пропустил год, но сегодня сыграл здорово», отметил Кожевников в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову выступать в составе армейцев до 1 января 2024 года. По решению ФХР игрок не сможет помочь своей команде в начале сезона. При этом дисквалификация, ранее наложенная ИИХФ, остаётся в силе.

источник: «Советский спорт»
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