Кожевников — о дисквалификации Федотова: вражда КХЛ и ИИХФ нам точно не нужна

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посоветовал Федотову и ЦСКА выбрать, продолжит ли хоккеист выступать за красно-синих или же оставит всё как есть.

«Не знаю, будет ли он выступать дальше, должны разбираться юристы. Либо надо выходить, либо посылать руководство с их позицией, а именно французов. Или же оставаться и принимать какие-то решения и выводы. Причём нужно решать быстрее.

Вражда КХЛ и Международной федерации нам не нужна сейчас. Вратарь он хороший, пропустил год, но сегодня сыграл здорово», — отметил Кожевников в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову выступать в составе армейцев до 1 января 2024 года. По решению ФХР игрок не сможет помочь своей команде в начале сезона. При этом дисквалификация, ранее наложенная ИИХФ, остаётся в силе.