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Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги

Первым в списке идет двукратный победитель Кубка Стэнли и лауреат «Везина Трофи».
Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги
28 августа 2023 08:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала десятку лучших действующих вратарей.

В список вошли четыре представителя России.

На первой строчке расположился голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс»). Замыкает тройку лучших Илья Сорокин, вступающий за «Айлендерс».

Еще один россиянин Александр Георгиев занял восьмое место. Он играет за «Колорадо».

Топ-10 лучших вратарей НХЛ.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

2. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

3. Илья Сорокин (»Айлендерс»).

4. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

5. Юусе Сарос («Нэшвилл»).

6. Линус Улльмарк («Бостон»).

7. Джейк Эттингер («Даллас»).

8. Александр Георгиев («Колорадо»).

9. Филип Густавссон («Миннесота»).

10. Тэтчер Демко («Ванкувер»).

источник: NHL (НХЛ)
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