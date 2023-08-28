Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала десятку лучших действующих вратарей.
В список вошли четыре представителя России.
На первой строчке расположился голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс»). Замыкает тройку лучших Илья Сорокин, вступающий за «Айлендерс».
Еще один россиянин Александр Георгиев занял восьмое место. Он играет за «Колорадо».
Топ-10 лучших вратарей НХЛ.
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
2. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).
3. Илья Сорокин (»Айлендерс»).
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
5. Юусе Сарос («Нэшвилл»).
6. Линус Улльмарк («Бостон»).
7. Джейк Эттингер («Даллас»).
8. Александр Георгиев («Колорадо»).
9. Филип Густавссон («Миннесота»).
10. Тэтчер Демко («Ванкувер»).
источник: NHL (НХЛ)