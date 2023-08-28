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Андрей Разин: понимаю болельщиков «Металлурга», они хотят видеть в клубе Кросби, Малкина и Макдэвида

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
28 августа 2023 09:12
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от игры команды в новом сезоне КХЛ.

Отметим, что на Кубке губернатора Челябинской области команда из Магнитогорске заняла последнее место.

«Ак Бaрс» усилился фамилиями, а игрaть будут люди. И не фaкт, что Казань усилилась сильно, а «Магнитка» — нет. Сезoн покажет. Понимаю, болeльщики переживают и хотели бы видеть Кроcби, Малкина и Макдэвидa в нашей команде. Но давaйте думать, что и Мухaметов, и Квартальнов сыгрaют на своем максимуме и сделaют всё, чтобы «Магнитка» оказалась на вершинe», — приводят «Известия» слова Разина.

Первый матч сезона «Металлург» проведет 2 сентября. На выезде команда Разина сыграет с «Автомобилистом».

источник: «Известия»
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