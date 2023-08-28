ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В КХЛ отреагировали на дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова

ФХР отстранила вратаря армейского команды до 1 января 2024 года.
В КХЛ отреагировали на дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова
28 августа 2023 11:15
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Никаких громких заявлений по делу Ивана Федотова не будет, пока его дело официально не завершено и апелляции не будут рассмотрены, заявил вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

«Что касается Ивана Федотова, я не хочу обсуждать это. Никаких комментариев не будет. Сейчас идёт процесс. Когда будет вынесено определённое решение, апелляции будут рассмотрены, тогда можно будет комментировать», – заявил Валерий Каменский заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, Федерация хоккея России (ФХР) запретила вратарю Ивану Федотову, дисквалифицированному международной федерацией (IIHF) за нарушение контракта с НХЛ, играть за ЦСКА до конца года.

источник: «Советский спорт»
Валерий Каменский: у нас лучшая вратарская школа. Не взяли «Везину» в этом году по другим причинам
Три россиянина вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии официального сайта лиги.
28.08.2023 11:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Андрей Разин: понимаю болельщиков «Металлурга», они хотят видеть в клубе Кросби, Малкина и Макдэвида
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
28.08.2023 09:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги
Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги
Первым в списке идет двукратный победитель Кубка Стэнли и лауреат «Везина Трофи».
28.08.2023 08:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кожевников — о дисквалификации Федотова: вражда КХЛ и ИИХФ нам точно не нужна
Кожевников — о дисквалификации Федотова: вражда КХЛ и ИИХФ нам точно не нужна
Двукратный олимпийский чемпион призвал быстрее принять решение о дальнейшем будущем вратаря.
27.08.2023 23:51
Хоккей
автор: Элина Бурина
Александр Кожевников оценил победу «Спартака» в Кубке мэра Москвы
Заслуженный мастер спорта СССР остался доволен игрой красно-белых. 
27.08.2023 23:21
Хоккей
автор: Элина Бурина
Кожевников — об игре Федотова со «Спартаком»: Ваня не виноват, нужно быть объективными
Двукратный олимпийский чемпион заступился за голкипера ЦСКА после финала Кубка мэра Москвы
27.08.2023 23:08
Хоккей
автор: Элина Бурина
«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы
«Спартак» победил ЦСКА и третий раз в истории завоевал Кубок мэра Москвы
Красно-белые забросили две шайбы за две минуты.
27.08.2023 21:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Спортивный юрист прокомментировал запрет ФХР Федотову выходить на лёд до 1 января
Специалист оценил правомерность запрета ФХР на участие голкипера в матчах в составе ЦСКА
27.08.2023 20:55
Хоккей
автор: Элина Бурина
Федотов получил разрешение выступать за ЦСКА со стороны ФХР с 1 января
Федотов получил разрешение выступать за ЦСКА со стороны ФХР с 1 января
Однако российский игрок сможет играть в составе армейцев лишь с начала следующего года. 
27.08.2023 18:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.