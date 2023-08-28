В КХЛ отреагировали на дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова

Никаких громких заявлений по делу Ивана Федотова не будет, пока его дело официально не завершено и апелляции не будут рассмотрены, заявил вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

«Что касается Ивана Федотова, я не хочу обсуждать это. Никаких комментариев не будет. Сейчас идёт процесс. Когда будет вынесено определённое решение, апелляции будут рассмотрены, тогда можно будет комментировать», – заявил Валерий Каменский заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, Федерация хоккея России (ФХР) запретила вратарю Ивану Федотову, дисквалифицированному международной федерацией (IIHF) за нарушение контракта с НХЛ, играть за ЦСКА до конца года.