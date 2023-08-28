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Валерий Каменский: у нас лучшая вратарская школа. Не взяли «Везину» в этом году по другим причинам

Три россиянина вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии официального сайта лиги.
28 августа 2023 11:27
автор: Виталий Овсянников

Российские голкиперы остаются лучшими на планете, но «Везину» в этом году никто из них не взял из-за системы голосования за трофей, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

«К списку лучших вратарей можно добавить Варламова, Бобровского. Конечно, это доказывает, что наша вратарская школа сейчас на подъеме и показывает хорошие результаты. При этом я не вижу ничего странного в том, что «Везину Трофи» получил в этому году не российский голкипер, хоть и по версии официального сайта НХЛ и телеканала лиги первые три места лучших вратарей занимают россияне. В НХЛ же проходит голосование, и мнение болельщиков оказалось таким. Всё справедливо. Не получили ее по другим причинам», - заявил Каменский в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Россиянин Андрей Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии официального сайта и телеканала лиги. В топ-3 также попали Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

источник: «Советский спорт»
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