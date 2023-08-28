Буше пропустит первый матч «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Американский нападающий »Авангарда» Рид Буше покинул расположение команды.
Как сообщает «Чемпионат», 29-летний хоккеист не сыграет в первом матче нового сезона КХЛ против «Сибири» из-за родов жены. Игра запланирована на 2 сентября.
Рид должен вернуться в состав клуба к матчу с «Автомобилистом». Он пройдет 7 сентября.
Отметим, что Буше стал игроком «Авангарда» в 2020 году.
В минувшем сезоне нападающий провел 64 игры в регулярке, набрав 55 (31+24) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Рид выходил на лед в 14 матчах, забросил девять шайб и отдал шесть голевых передач.
источник: Чемпионат.com