Форвард «Сиэтла» Донской завершил карьеру в 31 год из-за последствий сотрясения мозга

Форвард клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской принял решение завершить спортивную карьеру из-за последствий сотрясения мозга.

Сегодня, 28 августа, финский хоккеист сообщил о этом в своих социальных сетях.

Напомним, осенью 2022 года на тренировке перед игрой с «Ванкувером» Донской получил сотрясение мозга, которое стало для него уже седьмым за карьеру. Во время тренировочного матча он столкнулся со своим одноклубником и ударился головой об лёд.

В течение года 31-летний хоккеист жаловался на головокружения и головные боли.

Напомним, в 2015 году Йоонас Донской начал выступать в НХЛ за клуб «Сан-Хосе». В 2019 году он перешёл в «Колорадо». Сезон-2021/22 финский форвард провёл в составе «Сиэтла».