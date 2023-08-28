Загитова заявила, что не хотела бы видеть драки в хоккее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, нравится ли ей смотреть на игру хоккейного СКА.

«Конечно. Всегда драйв получаю от игры. Мне вообще не нравится, когда дерутся на льду. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше. Но это интересно, зрелищно. Всем зрителям нравится смотреть хоккей», - приводит «Матч ТВ» слова Загитовой.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября, СКА проведёт первую игру сезона на день позже, армейцы из Санкт-Петербурга 2 сентября сыграют матч в Москве против местного «Динамо».

В прошлом сезоне СКА дошёл до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (2-4).