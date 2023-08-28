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«Адмирал» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счётом 2:1.
28 августа 2023 13:34
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором нижегородское «Торпедо» сыграло против владивостокского «Адмирала».

Игра состоялась в Минске и завершилась победой дальневосточной команды со счётом 2:1.

В первой двадцатиминутке зрители не увидели заброшенных шайб.

Только на 19-й минуте второго периода центральный нападающий «Адмирала» Антон Берлёв забросил первую шайбу в этой игре.

На стартовом отрезке третьего периода Юрий Паутов сделал счёт 2:0. «Торпедо» отыграло один гол усилиями Алексея Кручинина, однако сравнять счёт нижегородской команде так и не удалось.

источник: «Советский спорт»
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